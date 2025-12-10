Yunanistan, Tayfun ve Bora’ya karşı İsrail’e yöneldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Savunma sanayisindeki hızlı yükselişiyle dikkat çeken Türkiye, balistik füze alanındaki başarısıyla Yunanistan’ı yeni bir arayışa itti.

Atina yönetimi, İsrail’le askeri işbirliğini genişleterek Türkiye’nin Tayfun ve Bora füzelerine karşı önlem alma peşine düştü.

Yunanistan’ın, İsrail yapımı uzun menzilli LORA füzelerini satın alıp Ege adalarına konuşlandırmaya hazırlandığı bildiriliyor.

YUNANİSTAN’DAN LORA HAMLESİ: TÜRKİYE’NİN BALİSTİK FÜZE PROGRAMINA STRATEJİK KARŞILIK

Greek Repoter’de yer alan habere göre hükümetin onayladığı tedarik Türkiye’ye doğrudan stratejik yanıt olarak görüldüğü, İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi alanında koordineli satın alım ile Yunanistan’ın güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

İsrail’den alınan sistemin hem Yunan Hava Kuvvetleri hem de Yunan Kara Kuvvetleri’nde konuşlandırılarak kara birliklerine teslim edilecek.

Alınan füzelerin Ege’deki kilit adalara yerleştirileceğine dair savunma kaynaklarından bilgi edindiklerini dile getiren gazete, “LORA satın alımı, Türkiye'nin Bora ve Tayfun gibi giderek daha da gelişmiş ve yerli balistik füze programlarına karşı doğrudan bir karşı önlem niteliğindedir. Atina, LORA'yı adalarda ve ana karada konuşlandırarak güvenilir, simetrik ve uzun menzilli bir vuruş kabiliyeti oluşturmayı hedefliyor.” ifadelerine yer verdi.

İSRAİL İLE 650 MİLYON EUROLUK YENİ ANLAŞMA

LORA’nın teslimatı ile İsrail ile ilişkilerini pekiştirdiklerini dile getirerek, Yunanistan Parlamentosu'nun Aralık 2025'te İsrail PULS (Hassas ve Evrensel Fırlatma Sistemi) çok namlulu roketatar sisteminin satın alınmasına yaklaşık 650 milyon euro değerindeki anlaşmayı onaylamasının ardından gerçekleşti ifade edildi.

BORA VE TAYFUN FÜZELERİNE KARŞI İSRAİL'DEN YARDIM

ROKETSAN tarafından geliştirirken SRBM (Kısa menzili Balistik Füze) sınıfında yer alan Tayfun Balistik Füzesi ile başarılı test faaliyetlerini yakından takip eden İsrail ve Yunan medyası, "Türkiye, füze testlerindeki sürekli başarı, kritik silah sistemlerinde artan bağımsızlığıyla savunma teknolojileri alanında gelişmekte olan bir ülke konumunda" ifadelerini kullanmıştı.

Roketsan üretimi BORA Silah Sistemi’ne ait 8x8 Taktik Tekerlekli Araç ve Roketsan Çok Namlulu Roket Atar Silah Sistemi üzerinden atılmakta olup kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda entegrasyon için uygun arayüze sahip diğer Taktik Tekerlekli Araç platformlarından da fırlatılabilme özelliğine sahip olmasıyla dikkat çekiyor.