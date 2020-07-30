Yunanistan, Türk şirketten 50 İHA şipariş etti

Türk şirketi Assuva Savunma Sanayi, Yunanistan Savunma Bakanlığı ile 50 adet tatktik İHA satımına yönelik bir sözleşme imzaladığını açıkladı.

Son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler oldukça gergin.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki çalışmalarından rahatsız olan Atina yönetimi, küstah açıklamalarla ilişkilerin daha da gerilmesine neden oluyor.

İki ülke arasındaki gerilim devam ederken, Türk şirketi Assuva Savunma Sanayi, Yunanistan Savunma Bakanlığı ile kritik bir anlaşmaya imza attı.

İKİ UÇAK TESTLERDEN GEÇTİ

Şirketten yapılan açıklamada, Yunanistan'a gönderilen iki 'Proton Elic RB-128' tipi uçağın, kabul testlerinden başarıyla geçtiği belirtildi.

Assuva Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Başbuğ, açıklamasında bunun şirketin hem NATO hem de Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeyle yaptığı ilk ihracat anlaşması olduğunu söyledi.

İHRACAT İÇİN GEREKLİ LİSANSLAR ALINDI

Şirketin daha önce Türk, Çin ve Sri Lanka ordularına İHA sistemleri sattığı bilgisini paylaşarak, "Yunanistan'a ihracat için gerekli tüm lisansları aldık" dedi.

Yunanistan'a satılacak İHA'ların, arama ve kurtarma misyonlarında kullanılmak üzere tasarlandığı belirtiliyor.

Bu uçakların ayrıca yeraltı sığınaklarını, patlayıcıları, kara mayınlarını ve kimyasal maddeleri de tespit edebildiği bilgisi veriliyor.

Uçakların 1 kilometreye kadar ve yeraltında 50 metreye kadar mesafeden görüntü yakalayabilen termal kameraya sahip olduğu kaydediliyor.