Yunanistan: Türkiye - İspanya iş birliğinden memnun değiliz

Bakan Yardımcısı Varvitsiotis, iki ülke arasındaki savunma iş birliğinden rahatsızlık duyduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in 17 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirdiği görüşme, Yunanistan'ın gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Erdoğan, Sanchez ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İspanya ile iş birliğini daha da derinleştirmeyi arzu ettiklerini söylemiş, "İspanya ile birlikte uçak gemisini yaptık ve şu anda denize indirmiş vaziyetteyiz ama biz inşallah şimdi bunun çok daha büyüğünü yine İspanya ile birlikte yapalım istiyoruz." demişti.

TÜRKİYE-İSPANYA ARASINDAKİ SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ ATİNA'YI RAHATSIZ ETTİ

Gelişmenin ardından Yunanistan İspanya'dan açıklama isterken, Atina yönetiminin Dışişleri Bakan Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis, İspanyol basınından El Pais'e yaptığı açıklamada duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Varvitsiotis, Atina'nın, Ankara ile Madrid arasındaki savunma iş birliğinin son dönemde güçlenmesinden memnun olmadığını belirtti.

ANKARA'YI SUÇLAMAYA ÇALIŞTI

"Türkiye uluslararası hukuka saygı duymuyor." iddiasını ortaya atarak gerilimi tırmandıran tarafın Yunanistan olduğu gerçeğini gizlemeye çalışan Varvitsiotis, bölgede "istikrar sağlayıcı bir rol oynamak istediklerini ve Akdeniz'de stratejik güvenlik ekseninin güçlendirilmesinden yana" olduklarını kaydetti.

Yunan Bakan, "Türkiye askeri güç açısından bir politika izliyor." diye konuştu.

İSRAİL, MISIR, RUM KESİMİ...

Kathimerini gazetesinin aktardığına göre, Varvitsiotis, ABD ve Fransa ile yapılan savunma anlaşmalarının Avrupa Savunma Mekanizması temelinde gerçekleştiğini belirterek, "İsrail, Mısır ve Kıbrıs (Rum kesimi) başta olmak üzere bölgedeki tüm ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.





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