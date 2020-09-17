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    Yunanistan, Türkiye sınırına dev haç yerleştirdi

    Yunanistan, Türkiye sınırına dev haç yerleştirdi

    Türkiye tarafından görülebilen haça, papazlarca dua edildi.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2020 - 15:35
    • Güncelleme : 17.09.2020 - 15:35
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    Ege ve Doğu Akdeniz'de uzlaşmadan yana olmayarak tansiyonu yükselten adımlar atan Yunanistan, Türkiye sınırında dikkat çeken bir görüntü verdi.

    Yunanistan ile Türkiye'nin ayrıldığı Meriç (Evros) Nehri bölgesinde tören düzenlendi.

    Törende, Kumçiftliği olarak bilinen bölge olan Orestiada'ya bağlı Nea Vissa’daki Agia Paraskevi Manastırı’nın bulunduğu alana dev haç dikildi.

    YUNANİSTAN SINIRA HAÇ DİKTİ

    Haç, Türkiye'den görülecek şekilde yerleştirilerek ışıklandırıldı. Askeri ve bölgedeki yetkililerin de katıldığı törende papazlar eşliğinde haça dualar okundu.

    Törene ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

    Yunan-Türk sınırına dev haç yerleştirildi ViDEO

    Yunanistan, Türkiye sınırına dev haç yerleştirdi #1

    Yunanistan, Türkiye sınırına dev haç yerleştirdi #2

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