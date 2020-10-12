Yunanistan, Türkiye'nin NAVTEX ilanı için 'yasa dışı' dedi

Yunanistan, Türkiye'nin NAVTEX ilanı için 'yasa dışı' dedi

29 Ekim provokasyonunu görmezden gelen Atina yönetimi, Ankara'nın NAVTEX ilanını eleştirmeye kalktı.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Oruç Reis gemisi için 12 Ekim saat 06.00'dan 22 Ekim saat 20.59'a kadar sürecek yeni NAVTEX ilan edildi.

NAVTEX ilanı Atina'yı rahatsız etti. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, NAVTEX'in "yasa dışı" olduğunu savundu.

"DOĞRUDAN TEHDİT"

Açıklamada, söz konusu adımın "bölgede barış ve güvenliğe doğrudan tehdit oluşturduğu" iddia edildi.

Yunan yetkililer, bu açıklamalarla ülkelerinin provokatif adımlarını görmezden geldi.

YUNANİSTAN'IN 29 EKİM İÇİN NAVTEX İLANI

Atina, Türkiye ve Yunanistan arasında NATO Karargahı'nda yapılması planlanan toplantı öncesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kapsayacak şekilde Ege Denizi’nde atış eğitimleri için NAVTEX ilan etmişti.

Yunanistan'a karşılık veren Türkiye, mütekabiliyet kapsamında 28 Ekim’de atış eğitimleri için NAVTEX duyurusunda bulunmuştu.