Yunanistan ve GKRY'de Doğu Akdeniz paniği: Türkiye'ye karşı harekete geçtiler

Haber Merkezi

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Türkiye'nin Suriye ile deniz yetki alanı anlaşması imzalaması durumunda, Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki sığınmacılar için hazırladığı mali desteklerin geçerli olmayacağı ve bu yardımların engelleneceği konusunda ortak görüş birliğine vardıkları öne sürüldü.

HEYET TAHRİR ŞAM'I HEDEF ALACAKLAR

Parapolitika gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, Ankara ile Şam arasında deniz yetki anlaşması imzalanması halinde, uluslararası toplumun Şam’a karşı olumsuz bir duruş sergileyeceği ve Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) terör örgütleri listesinden çıkarılmaması için harekete geçileceği savunuldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MUHTEMEL ŞAM ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın Suriye ziyaretlerinin, Ankara'nın bölgede etkisini güçlendirme konusundaki kararlılığını gösterdiği belirtilen haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ileriki günlerde Şam’a ziyaret gerçekleştirmesinin planlandığı aktarıldı.

DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ

Haberde, "Türkiye, Katar'dan başlayıp Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye'yi geçerek Gaziantep'e ulaşacak ve buradan Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya yönlendirilecek 1500 kilometrelik doğal gaz boru hattı projesini hayata geçirmeyi hedefliyor." ifadelerine yer verildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ise Suriye ve Orta Doğu'daki son gelişmelere yönelik yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin siyasi ve askeri gücüne vurgu yaptı.

"TÜRKİYE SURİYE'DE ANAHTAR ROLDE"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Yunanistan Devlet Ajansı AMNA'ya verdiği röportajda, Türkiye'nin Suriye'deki gelişmelerde anahtar rol oynadığını kabul ederek, "Türkiye, gerçekten Suriye ve Orta Doğu'daki diğer ülkelere yakınlığı nedeniyle aktif bir aktördür." dedi.

TÜRKİYE'YE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Yorgos Yerapetritis, yaklaşık 1,5 yıldır Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde önemli bir yakınlaşma yaşandığına işaret ederek, iki ülke halklarının refah ve barışı için iki ülke arasındaki iş birliğini artırmayı hedeflediğini belirtti.