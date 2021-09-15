Yunanistan, yerli İHA üretimi yapmayı planlıyor

Atina yönetimi, sınırların korunması içi insansız hava aracı üretmeye karar verdi. Üretilmesi planlanan İHA'nın özellikleri belli oldu.

Türk İHA ve SİHA'larının gerek Doğu Akdeniz gerekse Dağlık Karabağ ve Suriye gibi operasyon noktalarındaki etkinliğini gören Yunanistan, kendi insansız hava aracını üretmek için harekete geçti.

Türkiye ile gerilimi tırmandıran Atina yönetiminin geride bıraktığımız aylarda İsrail'den kiralık iki Heron istediği şeklinde haberler çıkmıştı.

TÜRKİYE'NİN BAŞARISI YUNANİSTAN'I HAREKETE GEÇİRDİ

Yunanistan, son olarak Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmesinin ardından İHA yapımı için proje çalışmalarına başladı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, projeye ilişkin Yunan Hava Sanayii’nde yapılan toplantıya, Maliye Bakanlığı yetkilileri ve konuyla ilgili üniversitelerin temsilcileri katıldı.

İHA ÜRETİMİ PROJESİ

Üretilmesi planlanan "VTOL" tipi insansız hava aracının, milli savunma sistemleri, doğal afetler, kara ve deniz sınırlarının korunması gibi alanlarda kullanılması hedefleniyor.

YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ 20 KİLO

Dikey iniş ve kalkış özellikli olacak insansız hava aracının, 20 kilograma kadar yük taşıyabilmesi amaçlanıyor. Fortune Greece'te yer alan haberde, söz konusu İHA hafif ve kompozit malzemelerden yapılacak.

EGE ÖRNEĞİNİ VERDİLER

Haberde, "İHA, Ege'de sıklıkla hakim olan kuvvetli rüzgarlar gibi olumsuz hava koşullarında çalışabilecek. Böylece operasyonel kapasitesi artacak." denildi.

Otomatik seyrüsefer ve uçuş kontrol sistemlerine sahip olacak İHA'ların bu sayede tecrübesi az olan pilotlar tarafından da kullanılabileceği kaydedildi.

MALİYE BAKANLIĞI FİNANSE EDECEK

İki prototoip VTOL İHA'nın geliştirilmesi ve üretimini kapsayan projenin tamamı Maliye Bakanlığı tarafından finanse edilecek.