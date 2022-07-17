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    Yunanistan'da kargo uçağı düştü

    Yunanistan’ın Kavala şehrine bağlı Paleochori bölgesine bir kargo uçağı düştü. Uçakta tehlikeli madde olduğu belirtildi. Ekipler olay yerine sevk edildi.
    • 17.07.2022 - 03:50
    • Güncelleme : 17.07.2022 - 04:02
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    Yunanistan'da kargo uçağı düştü

    Yunanistan’ın Kavala şehrine bir kargo uçağının düştüğü açıklandı.

    Düşen kargo uçağının Ukraynalı bir firmaya ait Antonov An-12 tipi kargo nakliye uçağı olduğu bildirildi.

    Uçakta tehlikeli madde paniği

    Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, uçak "tehlikeli madde" taşıyordu.

    Bu nedenle, yetkililer uçağın cumartesi gecesi düştüğü Kavala'nın Palaiohoriou bölgesindeki tüm itfaiye güçlerinin ve ilk yardım ekiplerinin olay yerinden uzaklaşmasını istedi.

    Patlayıcı uzmanlarından oluşan bir ekip ise uçağın taşıdığı yükün ne kadar tehlikeli olduğunu belirleyerek, alınacak tedbirleri kararlaştırmak üzere olay yerine doğru harekete geçti.

    Yunanistan'da kargo uçağı düştü - Video

    Yunanistan da kargo uçağı düştü #1

    Pilot motor arızası bildirdi

    Pilot, uçağın motorunda arıza olduğunu bildirerek acil iniş izni istedi ancak havaalanına varamadan motor havada alev aldı ve uçak Kavala'da yerleşim bölgesine yakın bir alana düştü.

    Ukraynalı bir firmaya ait olan uçak Sırbistan'dan Ürdün'e kargo taşıyordu.

    Yunanistan da kargo uçağı düştü #2

    Uçakta 8 mürettebat vardı

    AA'nın haberine göre, görgü tanıkları uçağın düşmesinin hemen ardından çok sayıda patlama sesi duyulduğunu ve yangın başladığını aktardı.

    Kazanın yaşandığı alanda yanık yakıt kokusu ve yoğun duman hakim.

    Uçakta sekiz mürettebatın olduğu tahmin ediliyor.

    Yunanistan da kargo uçağı düştü #3

    Yunanistan da kargo uçağı düştü #4

    Yunanistan da kargo uçağı düştü #5


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