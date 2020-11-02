Yunanistan'da 10 bin bina deprem riski altında

Ülkenin Depremden Korunma Teşkilatı Başkanı Efthymios Lekkas, yapıların depreme karşı dayanaklılığı konusuna değindi. Lekkas ayrıca 2-3 bin kişinin deprem riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Yunan adası Sisam'da (Samos) 2 kişinin hayatını kaybetmesine, 19 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Deprem sonrası adadaki binaların durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Yunanistan Depremden Korunma Teşkilatı Başkanı Efthymios Lekkas, deprem sonrası yaklaşık 300 yapının kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

"2-3 BİN KİŞİ DEPREM RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA"

Lekkas, depremin ardından yapılan incelemeye göre, ülke genelinde 10 bin binanın yüksek risk taşıdığını tespit ettiklerini duyurdu.

Depremin vurduğu bir başka kent olan Vathi'deki duruma ilişkin Lekkas, "Zor bir durum. Kolay değil, çünkü 2-3 bin kişi deprem riskiyle karşı karşıya. Gerekli önlemi almak için çalışmalara başladık." dedi.

FUTBOL SAHASINA ÇADIR KENT

Sisam’da yaşanan son gelişmelere göre, Yunanistan Kara Kuvvetleri (GES) adada depremden zarar gören vatandaşlara yardım etmek üzere futbol sahasına çadırlar kurdu.

Depremden etkilenen halka üç öğün yemek dağıtımına başlandı. Öte yandan deprem sonrası yağan yağmur ve tsunami sonrasında yaşanan taşkınlar neticesinde yollarda meydana gelen zararın onarılması için de askeri ekipler iş makineleriyle göreve başladı.

Ege Denizi'ndeki deprem Sisam Adası'nda 15 ve 17 yaşlarındaki iki öğrencinin okul dönüşü hayatını kaybetmesine neden olmuştu.