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    Yunanistan'da 17 Kasım protestolarında arbede

    Koronavirüs salgınına karşı uygulanan kısıtlamalara rağmen düzenlenen protestolarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 18.11.2020 - 10:53
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    Yunanistan'da 17 Kasım protestolarında arbede

    Yunanistan’da koronavirüs önlemleri nedeniyle getirilen kısıtlamalara rağmen başkent Atina'da 1973'te "Albaylar Cuntası"na karşı yapılan 17 Kasım öğrenci ayaklanmasının 47'nci yılı dolayısıyla protesto düzenlendi.

    ÇOK SAYIDA GÖZALTI

    Polis güçleri ile protestocular arasında arbede yaşandı.

    Polis protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ederken, gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    Yunanistan’da polis, protestocularla çatıştı İZLE

    CUNTAYA KARŞI ÖĞRENCİ AYAKLANMASI

    Yunanistan'da 1967'de askeri darbe ile yönetime el koyan Albaylar Cuntası'na karşı ayaklanan öğrenciler, 14 Kasım 1973'te Teknik Üniversiteyi işgal etmişti.

    17 Kasım sabahında ise ordu, tanklarla üniversiteye girmişti.

    Üç gün boyunca süren eylemde halktan da büyük destek gören öğrencilerin bu direnişi, cuntaya karşı başlatılan mücadelenin sembolü olarak biliniyor.

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