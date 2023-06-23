Yunanistan'da 25 Haziran genel seçimleri öncesi son durum anketi Atina'nın yeni yönetimini belirleyecek seçime saatler kaldı. Ülkede yapılan anketler, Miçotakis'in partisini açık ara farkla önde gösteriyor.

AA & Ensonhaber

Yunanistan'da halk, genel seçimler kapsamında yeniden sandık başına gidecek.

İlk tur sonucunda hiçbir parti tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadı.

25 Haziran Pazar günü yapılacak seçimler öncesi gerçekleştirilen anketlerde ne yönde bir tablonun oluşabileceği ortaya konuldu.

Miçotakis açık ara önde

SKAI televizyonu için düzenlenen ankete göre, eski Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Yeni Demokrasi (ND) Partisi, tüm senaryolarda Aleksis Çipras'ın lideri olduğu ana muhalefetteki SYRIZA'nın açık ara önünde yer alıyor.

Buna göre ND yüzde 38,5, SYRIZA yüzde 19 ve PASOK yüzde 11,5 oranında oy alıyor.

Miçotakis'in, ikinci turda hükümeti kuracak çoğunluğa ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kararsızların dağılım senaryosu

ND: Yüzde 37,7 - 43,7

SYRIZA: Yüzde 17,8 - 22,8

PASOK: Yüzde 10 - 14

KKE: Yüzde 5,4 - 8,6

Yunan Çözümü: Yüzde 2,5 - 4,9

Zafer: Yüzde 2,5 - 4,9

Özgürlük Rotası: Yüzde 2,5 - 4,9

MERA 25: Yüzde 1,1 - 3,1

Spartans: Yüzde 1,6 - 3,6

Yunanistan'da seçim sistemi

Yunanistan, gelecek 4 yıllık dönemde ülkeyi yönetecek hükümeti ve meclis üyelerini seçmek üzere 21 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına gitti.

Toplamda 27 partinin yarıştığı seçimler, yeni seçim yasasının ilk defa uygulandığı seçimler olarak da önem taşıyor. Bu yasa gereği, 17 yaş üstü seçmenler oy kullanmaya başladı ve yurt dışındaki Yunan vatandaşları da seçimlere katılabildi.

Yasanın en önemli yeniliklerinden birisi de en çok oyu alan partiye ek 50 milletvekili verilmesini sağlayan uygulamanın kaldırılmasıydı. Yeni seçim yasasını bir önceki Radikal Sol İttifak SYRIZA hükümeti temsilde hakkaniyeti hedefleyerek çıkarmıştı.

Yüzde 25 üzeri alan partiye fazladan 20 sandalye verilecek

Bu yeni sistem ile ilk turda olmayan fazladan sandalye alma uygulaması ikinci turda yüzde 25 üzeri alan her partiye fazladan 20 sandalye, ayrıca her ek yüzde 0,25 oy için fazladan bir sandalye vermeyi vadediyor.

Sistem, ilk seçimde hükümeti kuracak çoğunluğun elde edilememesi durumunda seçimlerin tekrar edilmesi uygulamasını getiriyor. Yeni Demokrasi Partisi'nin, iktidarı güçlü şekilde kazanması durumunda eski sisteme dönülmesi bekleniyor.