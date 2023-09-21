Yunanistan'da 6 Türk kökenlinin hayatını kaybettiği olayın hesaplaşması İstanbul'a yansıdı Yunanistan'da Barış Boyun'un 6 adamının öldürülmesinin ardından örgütün İstanbul'da misilleme olarak eylem hazırlığında bulunacağı tespit edilerek, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyonla 10 şüpheli yakalandı.

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İHA

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında 11 Eylül'de, bir mafya hesaplaşmasına sahne oldu.

Türk kökenli suç örgütü mensupları karşı karşıya geldiği silahlı olayda 6 kişi hayatını kaybetti.

Eylemin ardından Yunan polisi bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

Mafya hesaplaşmasına dayandığı öne sürülen çatışmayla ilgili inceleme sürerken, hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu.

Ölenlerin, Türkiye’de de bir dizi silahlı eyleme karışan ve İtalya’da firari olarak yaşayan suç örgütü elebaşı Barış Boyun’un yakın adamları olduğu ileri sürüldü.

İstanbul'da operasyon düzenlendi

Olayda hakkında kırmızı bülten kararı bulunan suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un elemanının İstanbul'da misilleme olarak eylem hazırlığında oldukları belirlendi.

Barış Boyun çetesinin İstanbul'da misilleme olarak eylem hazırlığında bulunacağı belirlendi.

10 kişi gözaltına alındı

Buna yönelik 19 Eylül tarihinde İstanbul ve İzmir’de belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Suç unsurları bulundu

Adreslerde yapılan aramalarda ise 4 adet ruhsatsız tabanca, 85 adet fişek, 6 gram uyuşturucu madde, yaklaşık 430 bin lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)