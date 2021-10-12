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    Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.3 büyüklüğünde deprem

    Girit Adası'nın Lasithi bölgesinde, saat 12.24'te 6.3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 12.10.2021 - 12:35
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 13:14
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    Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.3 büyüklüğünde deprem

    Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin saat 12.24'te; yerin 6.62 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

    TÜRKİYE KIYILARINDA DA HİSSEDİLDİ

    Lasithi bölgesindeki deprem; Muğla, Antalya ve İzmir'de de hissedildi.

    Deprem sonrası yaralanma ya da can kaybına ilişkin bir bilgi ise henüz paylaşılmadı. Ancak Habertürk Atina Temsilcisi Taki Berberakis, bazı bölgelerden hasar bilgilerinin geldiğini açıkladı.

    Yunanistan ın Girit Adası nda 6.3 büyüklüğünde deprem #1

    TSUNAMİ UYARISI

    Öte yandan depremin ardından tsunami uyarısı yapıldığı bildirildi.

    Ayrıca saat 12.32 ile 12.40'ta, Akdeniz açıklarında Lasithi bölgesine 18.47 kilometre uzaklıkta 4.2 ve 3.6 büyüklüğünde artçılar gerçekleşti.

    Yunanistan ın Girit Adası nda 6.3 büyüklüğünde deprem #2

    Yunanistan ın Girit Adası nda 6.3 büyüklüğünde deprem #3

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