Yunanistan'da ABD protestosu: Savaş uçaklarını istemiyoruz Elefsina Havaalanı'na ABD askeri uçaklarının konuşlandırılma planı tepki çekti. Bu adıma tepki gösteren Yunan protestocular, Filistin halkına da destek verdi.

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AA & Ensonhaber

Yunanistan gösterilere sahne oldu.

Bu kez, ülkeye yerleştirilmesi planlanan Amerikan savaş uçakları tepkilerin odağındaydı.

Başkent Atina'nın merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Elefsina semtinde, "ABD'nin, askeri uçaklarını Yunanistan'daki üslere konuşlandırma planına" karşı eylem düzenlendi.

Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı askeri havaalanının da bulunduğu Elefsina'da, Yunanistan Komünist Partisi'nin (KKE) çağrısı ile toplanan eylemciler Filistin halkına destek mesajı verdi.

"Yunanistan bu çatışmadan uzak durmalı"

Eylemciler İsrail-Filistin çatışmasında ABD, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) tutumunu da eleştirerek, Yunanistan'ın bu çatışmadan uzak kalmasını talep etti.

Elefsina Havaalanı'na ABD askeri uçaklarının konuşlandırılma planını protesto eden eylemciler, "kendi devletlerini kurmak isteyen Filistin halkının Gazze'de katledilmesinin durdurulmasını" istedi.

Yunan basını: ABD uçakları konuşlandırılıyor

Yunan basınında çıkan haberlerde, İsrail-Filistin çatışmasının ardından, ABD'ye ait çok sayıda askeri uçağın Yunanistan'daki Suda Üssü'nde konuşlandığı belirtildi.

Atina yakınlarındaki Elefsina Askeri Havaalanı'na da ABD askeri uçaklarının benzer şekilde konuşlandırılmaya başlandığı ileri sürülmüştü.

ABD'nin amacı 'her ihtimale' hazır olmak

"CNN Greece" haber sitesinde yer alan habere göre, İsrail-Filistin çatışmasının başlamasının ardından her ihtimale karşı hazır olmayı amaçlayan ABD, askeri uçaklarını "güvenlik mesafesinde" konuşlandırmak için Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin altyapısını kullanmak istiyor.

ABD'ye ait 7 hava ikmal aracı, 10 C-130 nakliye uçağı, KC-135 tipi bir havada yakıt ikmal uçağı, Boeing P-8 Poseidon tipi bir anti-denizaltı ve anti-yüzey savaş uçağının Girit'teki Suda Üssü'nde görüldüğü belirtildi.

Uçaklar gelmeye başladı

Haberde, ABD'nin büyük askeri uçaklarının konuşlanması için kullanmayı talep ettiği Elefsina Askeri Havaalanı'na ABD'ye ait uçakların hafta sonu gelmeye başladığı öne sürüldü.