Yunanistan'da aşı olmayan 60 yaş üstüne para cezası uygulanacak

Başbakan Miçotakis, halkının yaşlı kesiminden aşı olmalarını istedi. Miçotakis, yeni tedbirin ceza değil, koruma olduğunu savundu.

Aşı olan vatandaşlarının sayısını artırmak isteyen Atina yönetimi, belirli yaş grubuna para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, artan vaka sayısına ve yoğun bakımlarda yatan hastaların çoğunlukla aşısız kişiler olduğuna dikkati çekerek, koronavirüs ile mücadelede atılacak yeni adımları açıkladı.

AŞI YAPTIRMAYAN 60 YAŞ ÜSTÜNE PARA CEZASI

Yeni tedbirler çerçevesinde aşı olmayan 60 yaş üstü vatandaşların en geç 16 Ocak'a kadar aşı randevusu almasını isteyen Miçotakis, bu tarihten sonra aşı olmayanlara aylık 100 euro ceza kesileceğini duyurdu.

TOPLANACAK CEZALARLA HASTANELER FİNANSE EDİLECEK

Miçotakis, aşı olmayanlardan toplanacak ceza bedellerinin hastanelerin finanse edilmesi için kullanılacağını ifade etti.

"CEZA DEĞİL, KORUMA"

Bunun "ceza" amaçlı değil, "koruma" amaçlı bir uygulama olduğunu savunan Miçotakis, yaklaşan Noel tatili öncesi, virüsün yayılmasını önleme amacıyla 6-12 Aralık'ta 18 yaş üstü herkese, aşılı veya aşısız olmalarına bakmaksızın ücretsiz koronavirüs testi verileceğini açıkladı.

ÜCRETSİZ KORONAVİRÜS TESTİ

Miçotakis, salgının Noel tatili sürecindeki seyrini belirlemek ve kontrol altına almak amacıyla erişkinlere 3-7 Ocak'ta da ücretsiz koronavirüs testi dağıtılacağını belirtti.