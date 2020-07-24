Yunanistan'da Ayasofya için yas tutuluyor

Ayasofya’nın 86 yıl sonra cami olarak bugün yeniden ibadete açılması üzerine Yunanistan’daki tüm kiliselerde gün boyunca yas tutuluyor.

Ayasofya’nın ibadete açılmasını hazmedemeyen Yunanistan’da bugün tüm kiliselerde ‘yas günü’ ilan edildi.

Ayasofya Camii kararını protesto amacıyla bayrakların yarıya indirilmesi ve tüm kilise çanlarının öğle vaktinde çalması planlanıyor.

"BUGÜN TÜM HRİSTİYANLIK İÇİN YAS GÜNÜ"

Yunan Kilisesi lideri Atina Başpiskoposu Yeronimos, “Bugün tüm Hıristiyanlık için yas günü. Ayasofya inancımızın bir sembolü ve evrensel bir kültür anıtıdır” açıklamasında bulundu.

Yeronimos, bu gece özel bir ayin gerçekleştireceklerini ve Meryam Ana’yı onurlandırmak adına Akathist ilahisini söyleyeceklerini belirtti. Aynı ayin, 1453 yılında İstanbul'un Osmanlı tarafından fethi sırasında da gerçekleştirilmişti.

PROTESTO GÖSTERİLERİ DÜZENLENMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan gün içinde çeşitli dini ve milliyetçi grupların Atina ve Selanik başta olmak üzere pek çok kentte protesto gösterileri gerçekleştirmesi bekleniyor.

İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'e kadar cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak kalan Ayasofya, bugün kılınacak cuma namazıyla yeniden ibadete açılıyor.

Ayasofya, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunuyor.