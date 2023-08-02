Yunanistan'da Batı Nil Virüsü vakaları artıyor Yunanistan'da son bir haftada Batı Nil Virüsü vakalarında artış yaşanırken sene başından bu yana 2 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

AA

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Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu'nun (EODY) raporunda son bir hafta içinde ülkede Batı Nil Virüsü nedeniyle 8 hasta tedavi altına alındığı belirtildi.

Böylece 2023 başından bu yana tedavi edilen Batı Nil Virüsü vakası sayısı 11'e yükseldi, 2 kişi ise hayatını kaybetti.

Batı Nil Virüsü

Genellikle 'Culex' cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan BNV'den korunmak için herhangi bir aşı bulunmazken sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.

Sivrisineğin ısırdığı andan itibaren kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor.

Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmediği, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, halsizlik, bulantı-istifra, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor.

BNV vakalarına çoğunlukla Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya'da rastlanıyor.