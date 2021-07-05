Yunanistan'da bazı adalar satışa çıkarıldı

Ülkede ada sahibi olmanın kolay olduğunu aktaran Yunan basını, satışa çıkarılan adaların listesini paylaştı.

Uzun bir süredir ekonomik krizle boğuşan ve Avrupa Birliği kurtarma fonu kapsamında ekonomisini ayakta tutmaya çalışan Yunanistan, çareyi adaları satışa çıkarmakta buldu.

Atina, koronavirüs salgınının da beraberinde getirdiği ekonomik gerilemenin önüne geçmek istiyor.

YUNANİSTAN'DA SATIŞA ÇIKARILAN ADALAR

Yunan basınından Greek City Times'ın haberinde, Yunan adalarının özellikleri aktarıldı. "Yunanistan'da ada satın almak nispeten basit. Uyruğu ne olursa olsun, herkes mülk sahibi olabilir." denildi.

Satışa çıkarılan adalar; Rinia, St. Athanasios, Trinity, Nissos Makri, Kato Antikeri şeklinde sıralandı.

SATIŞ İŞLEMİNDEKİ İSTİSNA

Ancak tek istisnanın, ülke sınırının veya askeri arazinin yakınında bir ada satın alırken ortaya çıktığı, Avrupa vatandaşı olmayanlar için sınırların yakınında satın alma işlemine izin verilmeyeceği kaydedildi.

Yunanistan'da mülk satın alınabilmesi için AFM olarak bilinen vergi numarasına sahip olunması gerektiği bilgisi paylaşıldı.

Yabancı alıcıların, Yunanistan'da arazi ve gayrimenkul hukuku bilgisine sahip avukatlara başvurması gerektiği anımsatıldı.