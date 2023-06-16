Yunanistan'da bir saldırgan bir kişi camiye girerek Kur'an-ı Kerimleri yırttı Yunanistan'ın İskeçe kentine bağlı Ilıca köyünde camiye giren bir saldırgan içerideki Kur'an-ı Kerimleri yırttı.

AA

Yunanistan'da alçak saldırı...

İskeçe Müftülüğü'nden yapılan açıklamada Ilıca köyünde bir kişinin camiye girdiği ve buraya zarar verdiği belirtildi.

Şüphelinin caminin içinde bulunan Kur'an-ı Kerimleri parçalayarak yere attığı ve minberin perdesine zarar verdiği ifade edilen açıklamada Fransız vatandaşı olduğu kaydedilen saldırganın yakalandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı olarak kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve mabedimize yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınar, barış ve huzur ortamını yok etmeye yönelik bu tür saldırıyı gerçekleştiren karanlık ruhlu şahsın hak ettiği cezaya çarptırılmasını bekleriz. Milletimiz söz konusu olayı endişe ve şaşkınlıkla karşılamıştır. Rabb'im bu tür dini değerlerimize saldıran kötülerden korusun" ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan saldırıya kınama

Yunanistan Milli Eğitim ve Dinişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Yorgos Kalancis, Batı Trakya'da bir kişinin camiye girerek Kur’an-ı Kerim'leri yırtmasını kınadı.

Kalancis, yaptığı yazılı açıklamada İskeçe bölgesindeki bir camide meydana gelen olayın herkes için üzüntüye neden olduğunu belirterek bu tür olayların din özgürlüğüne saygı gösterilmesi yolunda aynı kararlılıkla devam edilmesi isteğini kuvvetlendirdiğini aktardı.

Her dini topluluğun ibadet yerine saygı gösterilmesinin Yunanistan için tartışılmaz bir değer olduğunu kaydeden Kalancis, saldırganı yakalayan Yunan polisini tebrik etti.