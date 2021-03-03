Yunanistan'da deprem anları kameralara yansıdı

Meydana gelen deprem sonrası 3 kişinin yaralandığı bildirilirken, bir binanın da yıkıldığı kaydedildi. Deprem anlarında kayıtta olan kameraların görüntülerine ulaşıldı.

Yunanistan’ın Elissa kentinde meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremin bilançosu belli olmaya başladı.

Elissa Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü, Elissa kentinin 21 kilometre güneybatısında yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşen ana depremden 3 dakika sonra 4.4 büyüklüğünde bir artçı kaydedildiği bildirildi.

HABERLEŞME KESİLDİ

Tesalya, Volos, Selanik, başkent Atina ve Meriç'e kadar geniş bir alanda hissedilen depremde, haberleşmede aksaklıklar yaşandı.

BİR EV YIKILDI

Yerel basın, bölgedeki eski evlerin yıkıldığını, bazı kilise ve okullarda maddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

Ayrıca, depremde 3 kişinin yaralandığı açıklanırken, Elissa’ya bağlı Mesochori yerleşim biriminde bir evin yıkılması sonucu bir kişinin de göçük altında kalan bir kişinin kurtarıldığı belirtildi.

SOKAĞA ÇIKTILAR

Atina’nın orta ve kuzey kesiminden de hissedilen deprem sonrası vatandaşların sokağa döküldüğü görüldü.

EMSC DEPREMİ 6.2 OLARAK ÖLÇTÜ

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada depremin yerin 10 kilometre derinliğinde 6.2 büyüklüğünde olduğu belirtilirken, depremin merkez üssü, Elissa kentinin 20 kilometre güneyi olarak belirtildi.

EVLERE GİRMEYİN ÇAĞRISI YAPILDI

Atina Yer Bilimleri Enstitüsü Başkanı Akis Tselentis, halka evlere girilmemesi çağrısında bulundu.

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OKULLAR KAPATILDI

Tesalya Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki tüm okulların kapatıldığı, hasar tespiti için inceleme başlatılacağı duyuruldu.

Ayrıca ana sarsıntının ardından kaydedilen en büyük artçı depremin 4,8 büyüklüğünde olduğu ifade edildi.

KAMERALARA YANSIDI

Deprem anları, kameralara da yansıdı. Görüntülerde depreme hazırlıksız yakalanan vatandaşlar paniğe kapılırken, bir dükkandaki malların raflarda düştüğü görüldü.

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