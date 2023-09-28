Yunanistan'da Elias Fırtınası etkili oldu Yunanistan’ı Elias Fırtınası vurdu. Fırtına sebebiyle birçok noktada sel ve su baskınları meydana geldi. Elias Fırtınası nedeniyle birçok noktada sel ve su baskınları yaşandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Yunanistan, Daniel'in ardından şimdi de Elias Fırtınasıyla mücadele ediyor. Uzmanların "Elias" ismini verdiği kötü hava akımı nedeniyle ülkede sağanak, dolu, şiddetli rüzgar ve sıkça yıldırım düşmesi yaşandı. Sel ve su baskınları meydana geldi Elias Fırtınası, Yunanistan’ın orta kesimlerini ve başkent Atina’nın da içinde bulunduğu Attika bölgesini vurdu. Fırtınanın neden olduğu şiddetli yağış nedeniyle birçok noktada sel ve su baskınları meydana geldi. Eğitime ara verildi Yetkililer, vatandaşlardan gereksiz seyahatlerden kaçınmalarını isterken, Ftiotis, Teselya ve Mora Yarımadası’ndaki birçok yerleşim bölgesinde eğitime ara verildi. Liman kenti Volos’ta ise cadde ve sokaklar göle döndü. "Hayatınızı koruyun" Volos Belediye Başkanı Achilleas Mpeos yaptığı açıklamada, "Durum kontrolden çıkıyor. Kendinizi evlerinize kapatın, üst katlara çıkın, hayatınızı koruyun" dedi. Sel ve su baskınlarında şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmazken, bazı araçlar sel sularında sürüklendi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)