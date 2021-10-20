Yunanistan'da Fransa ile yapılan savunma anlaşması protesto edildi

Yunanistan'da Fransa ile yapılan savunma anlaşması protesto edildi

Yunanistan'ın Fransa ile imzaladığı savunma anlaşmasına tepki gösteren muhalifler, başkent Atina ve Selanik'te yürüyüş düzenledi.

Yunanistan'ın Fransa ile imzaladığı savunma anlaşmasına muhalif gruplardan tepki geldi.

Fransa'dan 3 fırkateyn alınmasını içeren 2.9 milyar dolarlık anlaşmanın Yunanistan'ı bölgedeki gerilimlerin aktörü haline getireceğini ve barış için tehlikeli bir adım olduğunu ifade eden gruplar, akşam saatlerinde yürüyüş düzenledi.

Yunanistan'da Fransa ile yapılan savunma anlaşması protesto edildi VİDEO



"ÖNCELİK EĞİTİM VE SAĞLIK, FIRKATEYN DEĞİL"

Fırkateynlerin ülke için öncelikli olmadığını savunan muhalifler, eğitim ve sağlık gibi diğer kamu sektörlerine ayrılan bütçenin arttırılması gerektiğini vurguladı.

Göstericiler başkent Atina ve Selanik'te düzenledikleri yürüyüşte "barış" sloganları attı.





FRANSA-YUNANİSTAN ANLAŞMASI

Fransa ile Yunanistan savunma, dış politika ve silahlanma alanlarında anlaşma imzalamıştı.

Anlaşmaya göre üçüncü bir ülkenin saldırısı durumunda Fransa ve Yunanistan askeri iş birliğine gidecek. Ayrıca Yunanistan Fransa'dan 3 adet Belharra fırkateyni satın alacak.



