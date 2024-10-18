Yunanistan'da komşusunun ayakkabılarını koklayan şahsa hapis cezası

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Yunanistan'da ilginç bir olay yaşandı.

Selanik'te yaşayan 28 yaşındaki bir adamın, ayakkabı koklama huyu vardı.

Akşam saatlerinde bir komşusunun havalandırmak için ön bahçeye koyduğu ayakkabıları gören adam, ayakkabıları koklamak için evinden çıktı.

AYAKKABI KOKLARKEN YAKALANDI

Gizlice girdiği ön bahçede ayakkabıları koklamaya başlayan adam, başka bir komşusu tarafından yakalandı.

Olayı gören komşu, durumu hemen polise bildirdi.

Yakalandığını anlayan 28 yaşındaki adam ise Selanik'in yaklaşık 15 kilometre batısında bulunan Sindos adlı küçük bir kasabada tutuklandı.

"DAVRANIŞIMIN SEBEBİNİ BİLMİYORUM"

Kuzey Yunanistan'da mahkemeye çıkarılan şahıs, sergilediği davranışların sebebini açıklayamadı ancak yaptıklarının utanç verici olduğunu dile getirdi.

AİLESİNE DURDURULMASI İÇİN UYARI VERİLMİŞ

Mahkemede ifade veren komşular, şahsın ayakkabı koklamak için binalara girdiği sırada hiçbir saldırganlık belirtisi göstermediğini ifade etti.

Mahkemede, komşuların adamın ailesinden onu durdurmalarını istemelerine rağmen, son altı ayda en az üç benzer olayın yaşandığı belirtildi.

1 AY HAPİS CEZASI ALDI

Şüpheli şahsa 1 ay boyunca hapis cezası verildi.

Ayrıca mahkeme heyeti, 28 yaşındaki adamın bu uygunsuz davranışı için terapi seanslarına katılmasını emretti.