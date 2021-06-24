Yunanistan'da müsilaj alarmı

Marmara'nın kâbusu olan müsilaj (deniz salyası), Yunanistan'ın kıyılarında da görülmeye başladı.

Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj adlı deniz salyasını temizleme çalışmaları sürdürülürken kâbus bu sefer Yunanistan'da görülmeye başladı.

Yunan basını deniz salyasının Ege'deki Yunan adalarının çevresinde ortaya çıktığını belirtti.

İLK KEZ BU KADAR ÇOK GÖZLEMLENDİ

Yunanistan'ın yaptığı açıklamaya göre, müsilajların son haftalarda kuzeydoğu Ege'deki Yunan adaları Limnos ve Agios Efstratios çevresinde ortaya çıktığı belirtildi.



Yapılan açıklamada, müsilajın sık sık oluştuğu ancak kısa süre sonra dağıldığı ve ilk kez bu kadar çok gözlemlendiğini ifade edildi.

BALIKÇILIK VE TURİZM FAALİYETLERİ AZALDI

Yunan basını müsilaj nedeniyle bölgedeki balıkçılık ve turizm faaliyetlerinde azalma yaşandığıın altını çizdi.