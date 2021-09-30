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    Yunanistan’da öğrenciler üniversitelerin açılması için sokaklarda

    Yunanistan’da yüzlerce öğrenci korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 1 yıldır kapalı olan üniversitelerin yeniden açılması talebiyle gösteri düzenledi.
    • İHA
    • 30.09.2021 - 17:20
    • Güncelleme : 30.09.2021 - 17:41
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    Yunanistan’da öğrenciler üniversitelerin açılması için sokaklarda

    Yunanistan’ın başkenti Atina’da binden fazla üniversite öğrencisi sokaklara döküldü.

    Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık bir yıldır eğitime ara verilmesini protesto eden öğrenciler, okulların yeniden açılmasını talep etti.

    "DENEYLER BİZİM HAYATIMIZ ÜZERİNDE YAPILMAMALI"

    Öğrenci olmanın kampüste olmak anlamına geldiğini ifade eden göstericiler, "Deneyler bizim hayatımız üzerinde değil, üniversite laboratuvarlarında yapılmalı" yazılı pankartlar taşıdı.

    ONLİNE EĞİTİMDEN ÇIKILAMADI

    Yunanistan’da hükümetin salgın tedbirleri kapsamında üniversiteleri kapatmasının ardından online olarak eğitim almaya başlamıştı.

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