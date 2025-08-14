Yunanistan'da orman yangını otoparka sıçradı: 550 araç kullanılamaz hale geldi

Komşu Yunanistan, günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor...

Yerleşim yerlerine ulaşan yangın, Patras Gümrük İdaresi’ne ait tesislerde park halinde bulunan araçlara da sıçradı.

550 ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında, 550 aracın kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Yetkililer, yanan araçların çoğunun kullanım ömrünü tamamlayan ve açık artırmada satılamayacak durumda olan araçlardan oluştuğunu bildirdi.

BAZI BÖLGELERE TAHLİYE EMRİ VERİLDİ

Patras Belediyesi’ne bağlı bazı bölgelerde tahliye emri verildiği ve tahliye edilen vatandaşların şehirdeki bir stadyumda ağırlanacağı kaydedildi.