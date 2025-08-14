Abone ol: Google News

Yunanistan'da orman yangını otoparka sıçradı: 550 araç kullanılamaz hale geldi

Yunanistan, ülkenin birçok farklı noktasında meydana gelen yangınlarla mücadele ederken, liman şehri Patras’ta gümrük idaresinin otoparkına sıçrayan yangında 550 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 14.08.2025 10:14

Komşu Yunanistan, günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor...

Yerleşim yerlerine ulaşan yangın, Patras Gümrük İdaresi’ne ait tesislerde park halinde bulunan araçlara da sıçradı.

550 ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ 

Yangında, 550 aracın kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Yetkililer, yanan araçların çoğunun kullanım ömrünü tamamlayan ve açık artırmada satılamayacak durumda olan araçlardan oluştuğunu bildirdi.

BAZI BÖLGELERE TAHLİYE EMRİ VERİLDİ 

Patras Belediyesi’ne bağlı bazı bölgelerde tahliye emri verildiği ve tahliye edilen vatandaşların şehirdeki bir stadyumda ağırlanacağı kaydedildi.

Dünya Haberleri