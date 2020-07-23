Dolar
6.8488
-0.035%
Euro
7.9323
0.0681%
Altın
1878.9
0.405%
Borsa
118955.75
0.7417%
G. Altın
412.27
-0.0218%
Bitcoin
64952.63
0.9975%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Yunanistan'da ormanlık alanda yangın çıktı

    Yerleşim birimleri tahliye edilirken, ekipler yangını kontrol altına alabilmek için harekete geçti.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2020 - 15:52
    • Güncelleme : 23.07.2020 - 15:52
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Yunanistan'da ormanlık alanda yangın çıktı

    Yunanistan, iki gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

    Başkent Atina'nın 80 kilometre güneybatısında bulunan Korint kasabası yakınlarında, orman yangını çıktı.

    Alevler, henüz kontrol altına alınamadı. Yetkililer, tedbirler kapsamında civardaki iki köy, bir yaz kampı ve küçük yerleşim birimlerini boşalttı.

    ATİNA'DA YANGIN PANİĞİ

    AP'nin servis ettiği görüntülerde, yangının boyutu gözler önüne serildi. Alevlere müdahale için 250'den fazla itfaiyeci görevlendirildi.

    Yangına havadan müdahale kapsamında 10 helikopter ve 7 uçak devreye girdi. Alevlerin, 10 eve ciddi şekilde zarar verdiği kaydedildi. Olayda yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.

    Yunanistan'da ormanlık alanda yangın çıktı VİDEO

    TARIM ALANLARI ZARAR GÖRDÜ

    Öte yandan, çam ve zeytin ağaçlarının da zarar gördüğü bildirildi. Girit Adası'nda da çıkan yangının söndürüldüğü aktarıldı.

    Yunanistan'da ormanlık alanda yangın çıktı #1

    Yunanistan'da ormanlık alanda yangın çıktı #2

    Yunanistan'da ormanlık alanda yangın çıktı #3

    Yunanistan'da ormanlık alanda yangın çıktı #4

    Görüş Bildir