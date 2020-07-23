Yerleşim birimleri tahliye edilirken, ekipler yangını kontrol altına alabilmek için harekete geçti.

Yunanistan, iki gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Başkent Atina'nın 80 kilometre güneybatısında bulunan Korint kasabası yakınlarında, orman yangını çıktı.

Alevler, henüz kontrol altına alınamadı. Yetkililer, tedbirler kapsamında civardaki iki köy, bir yaz kampı ve küçük yerleşim birimlerini boşalttı.

ATİNA'DA YANGIN PANİĞİ

AP'nin servis ettiği görüntülerde, yangının boyutu gözler önüne serildi. Alevlere müdahale için 250'den fazla itfaiyeci görevlendirildi.

Yangına havadan müdahale kapsamında 10 helikopter ve 7 uçak devreye girdi. Alevlerin, 10 eve ciddi şekilde zarar verdiği kaydedildi. Olayda yaralanan olup olmadığı bilinmiyor.

Yunanistan'da ormanlık alanda yangın çıktı VİDEO

TARIM ALANLARI ZARAR GÖRDÜ

Öte yandan, çam ve zeytin ağaçlarının da zarar gördüğü bildirildi. Girit Adası'nda da çıkan yangının söndürüldüğü aktarıldı.