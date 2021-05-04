Yunanistan’da Osmanlı mezarlığındaki naaşlar yeniden defnedilecek

Spor salonu inşaatı sırasında bulunan Osmanlı mezarlığından çıkarılan naaşların yeniden defnedilmesine karar verildi.

Yunanistan'ın Halkidiki iline bağlı Gargara (Simandra) köyünün okul bahçesine yapılan bir spor salonunun inşaatı sırasında, Osmanlı döneminden kalma bir Müslüman mezarlığına rastlanmıştı.

2006’dan itibaren ülkede envanter çalışması yapan Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Neval Konuk Halaçoğlu, mezarlıktaki 201 naaşın, Nea Propontida Belediyesi tarafından alınan karar ile yeniden defnedileceğini ifade etti.

“YENİDEN DEFİN TÖRENİ PLANLANDI”

Halaçoğlu, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Selanik'in Halkidiki Simandra köyünün bağlı olduğu Nea Propontida Belediyesi Meclisi, 65/2021 sayılı karar ile köyde mübadele öncesinde defnedilen 201 Müslüman'a ait naaşların yeniden defnedilmesi kararını aldı. Belediye Spor Salonu inşaatı çalışmaları sırasında ortaya çıkan bu naaşların Belediye Mezarlığında açıklayıcı bir tabelayı içeren bir alan içerisinde defnedilmelerine karar verildi. Yeniden defin töreninin, planlandığı gibi gerçekleşeceği belediye yetkilileri tarafından bildirildi.





“MÜBADİL YAKINLARI ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Nea Propontida Belediyesi'nde bu kararı oy birliğiyle alan tüm yetkili kişilere, ölülerimize gösterdiği saygı için köydeki mübadil yakınları adına teşekkür ediyoruz."

İLK DEFİN TÖRENİ

Ayrıca, bu defin işleminin Yunan makamlarca yapılan ilk resmi Türk mezarlığı defin töreni olduğu bilgisinin altını çizdi.

Osmanlı döneminde köyde yaşayan yaklaşık 500 kişiden oluşan 167 Türk ailesi bulunduğunu, mübadelede bu ailelerin, Fethiye, Bursa'nın Gemlik ilçesi, İçel ve İstanbul'un Beşiktaş ilçesine geldiklerini ifade etti.

TÖREN DÜZENLENMESİNİ ÖNERMİŞTİ

Dr. Neval Konuk Halaçoğlu, 22 Şubat'ta yaptığı bir açıklama ile 2009-2010 arasındaki çalışmalarında o bölgede Osmanlı mezarlığını tespit ettiğini açıklamıştı. Gargara köyünde ortaya çıkan naaşların toplanacağı bir anıt yapılmasını, naaşlar için dini tören düzenlenmesini önermişti.

Konu Yunan basınına yansımış, Türkiye’den Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama gelmişti.

BAKANLIK AÇIKLAMASI

Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Yunanistan'ın Halkidiki iline bağlı Gargara köyünün okul bahçesine yapılan bir spor salonunun inşaatı sırasında Osmanlı döneminden kalma bir Müslüman mezarlığına rastlandığı yönündeki basın haberleri üzerine Selanik Başkonsolosluğumuzca anılan köy ziyaret edilmiş, ayrıca yerel Yunan makamları nezdinde derhal girişimde bulunularak bilgi talep edilmiştir.

Bu girişimlerimiz neticesinde, söz konusu inşaat alanında ecdadımıza ait 201 mezarın bulunduğu, ancak ülkemize bilgi verilmeden naaşların yerel makamlarca Halkidiki ve Aynaroz Eski Eserler Dairesinin deposunda muhafaza altına alındığı öğrenilmiştir. Bu bilgilerin temini üzerine Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi bugün Bakanlığımıza çağrılarak ve Atina'da Büyükelçimizce Yunan Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur."

İZAHAT İSTENMİŞTİ

Açıklamada, bu girişimler üzerine mezarlar hakkında Türkiye'ye daha önceden bilgi verilmemesine ilişkin izahat istenmişti. Ayrıca, muhafaza altında tutulan naaşların dine uygun bir törenle bulundukları yöreye defnedilmesi, defin alanının Müslüman mezarlığı olduğunun gösterilmesinin talep edildiği belirtilmişti.