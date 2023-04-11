Yunanistan'da otobüs şoförleri iş bıraktı Güvenlik önlemlerinin artırılmasını ve kalıcı personel istihdamı isteyen şoförler, greve gitmeye karar verdi.

AA & Ensonhaber

Yunanistan'da yeni bir iş bırakma eylemi daha yaşanıyor.

Başkent Atina'da greve gitme kararı alan kesim, bu kez otobüs şoförleri oldu.

Yunan medyası, otobüs şoförlerinin bugün saat 08.30'dan 22.00'ye kadar iş bırakma eylemi yapacağını yazdı. Şoförlerin, yetkililerden çeşitli alanlarda talepleri bulunuyor.

Otobüs şoförleri grevde

Bunlar; işçiler ve yolcular için ekstra güvenlik önlemlerinin alınması, kalıcı personel istihdamı, filonun yenilenmesi ve toplu iş sözleşmelerine tam uyulması şeklinde sıralandı.

Yoğun trafik oluştu

Çalışanların işe gittiği sabah saatlerinde, başkent sokaklarında yoğun trafik oluştu. Atina'da otobüs şoförleri geçen hafta da greve gitmişti.

Tren kazası sonrası da iş bıraktılar

Yunanistan’ın Larissa kentinde 28 Şubat tarihinde Atina’dan Selanik’e giden yolcu ve yük treni çarpışmıştı.

Can kayıplarının yaşandığı kazanın ardından Yunanistan Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY) ve Yunanistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE) ,kazaya dikkati çekmek için 24 saatlik grev çağrısında bulunmuştu.