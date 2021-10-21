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    Yunanistan'da sağlık çalışanlarından 24 saatlik grev kararı

    Çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebinde bulunan sağlıkçılar, Atina'da yürüdü.
    • AA
    • 21.10.2021 - 15:29
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 16:01
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    Yunanistan'da sağlık çalışanlarından 24 saatlik grev kararı

    Yunanistan, grevlere sahne olmaya devam ediyor.

    Son grev, Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu'nun (POEDIN) çağrısıyla düzenlendi.

    SAĞLIKÇILARDAN 24 SAATLİK GREV

    24 saatlik greve giden doktor ve sağlık çalışanları, başkent Atina'da ellerinde pankartlarla yürüyüşe geçti.

    Çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve sağlık sisteminin güçlendirilmesini isteyen çalışanlar, Sağlık Bakanlığı'na yürüdü.

    İŞ AKDİNİ ASKIYA ALMAYA SON VERİN

    Hastanelerdeki personel eksikliğine dikkati çeken sağlık çalışanları, hükümetin, koronavirüs aşısı olmayan sağlık çalışanlarının iş akdini askıya almaya yönelik uygulamasından vazgeçmesini talep etti.

    7 BİN ÇALIŞANIN KARŞI KARŞIYA KALDIĞI DURUM

    Hükümet, sağlık çalışanlarına koronavirüs aşısı zorunluluğu getirmiş, aşı olmayı reddeden yaklaşık 7 bin sağlık çalışanının iş akdini askıya almıştı.

    Yunanistan'da sağlık çalışanları greve gitti ViDEO

    Yunanistan da sağlık çalışanlarından 24 saatlik grev kararı #1

    Yunanistan da sağlık çalışanlarından 24 saatlik grev kararı #2

    Yunanistan da sağlık çalışanlarından 24 saatlik grev kararı #3

    Yunanistan da sağlık çalışanlarından 24 saatlik grev kararı #4

    Yunanistan da sağlık çalışanlarından 24 saatlik grev kararı #5

    Yunanistan da sağlık çalışanlarından 24 saatlik grev kararı #6

    Yunanistan da sağlık çalışanlarından 24 saatlik grev kararı #7

    Yunanistan da sağlık çalışanlarından 24 saatlik grev kararı #8

    Yunanistan da sağlık çalışanlarından 24 saatlik grev kararı #9

    Yunanistan da sağlık çalışanlarından 24 saatlik grev kararı #10

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