Yunanistan'da sağlıkçılar, zorunlu koronavirüs aşısını protesto etti

İşlerini kaybetmek istemeyen sağlık çalışanları, Atina'da ellerinde pankartlarla yürüdü. Ülkenin sağlık sisteminde ciddi sorunlar yaşanabileceği belirtiliyor.

Yunanistan'da koronavirüs aşısının sağlık çalışanlarına uygulanmasının zorunlu hale getirilmesi gösterilere neden oldu.

Aşı olmayan sağlık çalışanlarının iş sözleşmelerinin askıya alınması kararı, başkent Atina'da protesto edildi.

SAĞLIKÇILAR İŞ BIRAKTI

Devlet Hastaneleri Çalışanları Panhelenik Federasyonu'nun (POEDIN) çağrısı üzerine yerel saatle 10.00-15.00 arasında iş bırakma eylemi yapılırken, hiçbir sağlık çalışanının işsiz kalmaması talebiyle Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapıldı.

Bir grup sağlık çalışanı ise eyleme daha sonra Parlamento binası önünde devam etti.

"İŞLERİNİ KAYBETMELERİNE İZİN VEREMEYİZ"

POEDIN'in yaptığı yazılı açıklamada, "Federasyonumuz aşıyı destekleyen bir mücadele içinde olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Meslektaşlarımıza aşı randevusu almaları için çağrıda bulunduk. Ancak meslektaşlarımızın işlerini kaybetmelerine izin veremeyiz." ifadelerine yer verildi.

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7 BİN SAĞLIK ÇALIŞANININ SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINDI

Aşı olmayan sağlık personelinin iş akitlerinin askıya alınmasının sağlık sisteminde ciddi sorunlara yol açabileceğine dikkat çekildi.

Hükümet kaynakları ise sağlık sisteminde karşı karşıya kalınabilecek olası sorunları çözmek için sözleşmeli personel alımı, hastaneler arasında personel değişimi ve özel sektörle iş birliği gibi yöntemlere başvurulacağını duyurdu.

Hükümet, 1 Eylül'e kadar en az bir doz aşı olmayan yaklaşık 7 bin sağlık çalışanının iş akdini askıya almıştı.