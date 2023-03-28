Yunanistan'da seçim tarihi belli oldu Üniversite sınavlarına ve turizm sezonuna işaret eden Miçotakis, seçimlerin 21 Mayıs'ta düzenleneceğini duyurdu.

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Yunanistan, mayıs ayında seçimlere sahne olacak.

Ülkenin Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Size net bir şekilde söyleyebilirim ki seçimler mayısta yapılacak. Temmuzda yapılmayacak." demişti.

Yunanistan'da seçim tarihi 21 Mayıs

Miçotakis, son açıklamasında net tarih verdi, seçimlerin 21 Mayıs Pazar günü yapılacağını söyledi.

İkinci tur için tarih verdi

Başkent Atina'da bakanlarla yaptığı toplantıda konuşan Miçotakis, ilk tur oylamadan sonuç alınamazsa ve hükümet kurulmazsa, ikinci turun en geç temmuz ayı başlarında yapılacağını belirtti.

Miçotakis, söz konusu tarihin hükümetin dört yıllık görev süresinin sona erdiğini gösterdiğini söylerken, haziran ayındaki üniversite giriş sınavları ve turizm sezonunun başlangıcı nedeniyle böyle bir karar aldıklarını anlattı.

"2019'dan daha iyi yerdeyiz"

Hükümetinin görev süresini değerlendiren Yunan Başbakan, "Yunanistan 2023'te 2019'dan çok daha iyi bir yerde." ifadesini kullandı.

Kathimerini'nin haberine göre, "hatalar yapıldığını" kabul eden Miçotakis, hükümetin "Yunanistan'ı daha alışılmadık ve cesurca değiştirmek" için yaptığı çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Koalisyon istemiyor

Daha önceki açıklamasında koalisyon seçeneğine sıcak bakmadığını ifade eden Miçotakis, düşüncesini paylaşmıştı:

Şahsen ikinci tur seçim ihtiyacını savunmaya devam edeceğim. Zira, tek başına iktidar gücünü, ikinci tur sağlayabilir ve ülke için doğru çözüm budur.

Kamuoyu yoklamaları, Yeni Demokrasi Partisi'nin, 28 Şubat'ta Yunanistan'ın en kötü demiryolu kazasının ardından sol muhalefetteki Syriza'ya karşı liderliğinin azaldığını gösteriyor.

Miçotakis: Hedefim yeniden kazanmak

Yunanistan Başbakanı, "Seçimleri yeniden kazanmayı hedefliyorum. Bunu nihayetinde başaracağımıza inanıyorum." şeklinde konuşmuştu.