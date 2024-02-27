Yunanistan'da taksiciler 48 saatlik grevde: Toplu ulaşım ve havalimanı çalışanları da greve gidiyor Yunanistan'da çalışma şartları ve rekabetten şikayetçi olan taksiciler, ülke genelinde 48 saatlik greve giderken, toplu ulaşım çalışanlarının yarından itibaren greve gideceği, hava kontrolörlerinin de grev kararı alabileceği öğrenildi.

AA & Ensonhaber

Yunanistan, toplu ulaşımın ülke genelinde felç olacağı birkaç gün yaşayacak.



Bugün taksiciler, yarın da diğer toplu ulaşım çalışanları toplu grev kararı aldı. Ayrıca Hava trafik kontrolörlerinin de greve gitmesi bekleniyor.



Taksiciler 48 saatliğine grevde

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler, bugünden başlayarak 48 saatlik greve gitti.

Atina Taksiciler Sendikasından yapılan açıklamada, başkent Atina'da bugünden başlayarak 48 saatlik greve gidildiği bildirildi.

Uber gibi uygulamaların kaldırılmasını istediler

Açıklamada, taksicilerin, otobüsler için ayrılan sağ şeridin yolcu olması halinde taksiler tarafından da kullanılmasını, taksiye alternatif Uber ve benzeri uygulamaların engellenmesini, havaalanından taşıma ücretlerinin artırılmasını ve vergi yükünün azaltılmasını talep ettiği belirtildi.

Başkent Atina'da 200’den fazla taksi konvoy yaparak, Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Toplu ulaşım çalışanları da greve gidiyor: Ulaşım tamamen duracak

Yunanistan’da yarın ise Toplu Taşıma Federasyonu tarafından desteklenen ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle 24 saatlik grev kararı alındı.

Grev nedeniyle ülke genelinde şehir içi otobüs, metro, hızlı tren ve tramvay seferlerinin aksaması beklenirken, şehir içi ulaşımın tamamen duracağı tahmin ediliyor.

Uçuşlarda da aksama bekleniyor

Hava trafik kontrolörlerinin de 24 saatlik greve katılması beklenirken, Yunanistan’daki havaalanlarından yapılacak uçuşlarda büyük aksamalar yaşanması bekleniyor.