Yunanistan'da turistlere denizin içinde servis yapan garsonlar tepki çekti Yunanistan'da, Rodos'taki bir işletmede, garsonun denizde belini aşan sularda yürüyerek platformda güneşlenen turistlere servis yaptığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından savcılık, işletmedeki çalışma koşullarıyla ilgili soruşturma başlattı.

AA & Ensonhaber

Seçimleri atlatan Yunanistan, şu sıralar bir işletmede turistlere yapılan denizde servis görüntülerini tartışıyor..

Yunan medyasına yansıyan haberlerde, Rodos Çalışanlar Merkezi Başkanı Panayotis Englezos'un, söz konusu işletmedeki çalışma koşullarıyla ilgili savcılığa şikayette bulunmasının ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Englezos, yaptığı açıklamada, "Bu gibi olayların önüne geçilmesi için yetkililerin bir an önce harekete geçmesi gerekiyor." dedi.

Yunanistan Çalışma Bakanı: Kölelik çağı bitti

Çalışma Bakanı Adonis Georgiadis, görüntülerin mide bulandırıcı olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

Görür görmez müfettişleri gönderdim. Hepimiz şunu anlamalıyız ki kölelik çağı bitti. Çalışanlar köle değildir, hakları olan insanlardır. Bu haklarını elde etmeleri için buradayız. Bunu unutan her iş insanı bunun karşılığını alacaktır.

Garsonlar ise durumundan memnun: 200 euro bahşiş alıyorum

İsmini açıklamak istemeyen garson ise böyle çalışmaktan rahatsız olmadığını söyleyerek, "Bu sayede günde 200 euroya (yaklaşık 5,6 bin lira) kadar çıkan bahşiş alıyorum.” dedi.

Rodos'ta bulunan işletmede çekilen görüntüler tepki toplamıştı

Cumartesi ülkenin en önemli tatil noktalarından Rodos'taki bir işletmede tişört ve şort giymiş bir garsonun, elindeki tepsi ile göğüs hizasına kadar yükselen suyun içinde yürüyerek platformda güneşlenen müşterilere hizmet ettiği görüntülerinin ortaya çıkması ülke genelinde tepkilere neden olmuştu.

Çalışma Bakanı Adonis Georgiadis ve Denizcilik Bakanı Miltiadis Varviçyotis, yetkili kurumlar tarafından acil kontrollerin yapılması talimatını vermişti.

Sendikacılar da söz konusu işletmedeki çalışma koşullarının kabul edilemez olduğunu belirtmişti.