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    Yunanistan'da Türkiye sınırına doğru askeri hareketlilik yaşandı

    Konvoy halinde ilerleyen elleri silahlı Yunan askerleri kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2022 - 15:26
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 15:51
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    Yunanistan'da Türkiye sınırına doğru askeri hareketlilik yaşandı

    Türkiye ile gerilimi tırmandıran Yunanistan, zırhlı araç sevkiyatı yaptı.

    Atina yönetimi, Ege adalarını uluslararası hukuka aykırı bir şekilde silahlandırmayı sürdürüyor.

    Zırhlı araç hareketliliği

    ABD'nin de Dedeağaç'a askeri sevkiyat kararı sonrası, bu ülkede dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Yunan zırhlı araçlarının hareket halinde olduğu görüldü.

    Yunan askerlerinin konvoyu

    Türkiye sınırına doğru hareket ettiği belirtilen askeri araç konvoyu anbean kaydedildi. Elleri silahlı Yunan askerlerinin de zırhlı araçlarda yer aldığı anlar kameralara yansıdı.

    Yunanistan'da Türkiye sınırına doğru askeri hareketlilik yaşandı ViDEO

    Dedeağaç'taki askeri sevkiyat

    Öte yandan Dedeağaç Limanı'nı adeta silah merkezine dönüştüren ABD'nin ardından liman üzerinden taşınan askeri malzeme, geçen yıl 14 kat artarak 3 bin 100 "parçaya" ulaştı.

    Yunan basını, ABD ordusunun, Dedeağaç'ı deniz üssüne çevirmeye hazırlandığını yazmıştı.

    Söz konusu limana, Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze muhriplerinin yanaşabileceği belirtilmişti.

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