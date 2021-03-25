Atina'da, Osmanlı'ya karşı ayaklanmanın yıl dönümünde etkinlik düzenlendi. Yunan askerlerin tören kıyafetleri dikkat çekti.

Yunanistan'da, "25 Mart Ulusal Bağımsızlık Günü"nün 200'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlamalar gerçekleştirildi.

Başkent Atina'da Parlamento binası ve Meçhul Asker Anıtı'nın da bulunduğu Sindagma Meydanı'nda askeri geçit töreni düzenlendi.

ATİNA'DA GEÇİT TÖRENİ

Törene Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Başbakan Kiryakos Miçotakis, muhalefet parti liderleri ve diğer davetlilerin yanı sıra Yunanistan'ın bağımsızlık hareketine destek sağlayan bazı yabancı ülke liderleri de katıldı.

Miçotakis'in davetlisi olarak İngiltere Veliaht Prensi Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla ile Fransa Savunma Bakanı Florance Parly, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis de askeri geçit törenini izleyenler arasında yer aldı.

Yunanistan'da 'Ulusal Bağımsızlık Günü' kutlandı ViDEO

YUNAN MUHAFIZLARIN KIYAFETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Askeri geçit töreni, koronavirüs önlemleri çerçevesinde televizyonlardan canlı verilirken, alana seyirci alınmadı.

Askeri geçit sırasında Sindagma Meydanı üzerinde Amerikan F-16 ve Fransız Rafale uçakları ile İngiltere kraliyet ailesi ve devlet adamları için kullanılan RAF Voyager uçağı, gösteri uçuşu yaptı.​​​​​​​

Yunan Cumhurbaşkanlığı Muhafızları'nın askeri geçit törenindeki kıyafetleri sosyal medyada gündem oldu.

OSMANLI'YA KARŞI AYAKLANDILAR

Yunan isyanı olarak bilinen olay sırasında Yunanlılar, Osmanlı Devleti egemenliğine karşı 1821-1829 yılları arasında ayaklanma başlattı.

Süreç, 1832 yılında imzalanan İstanbul Antlaşması ile Yunanistan'ın "bağımsız bir ülke" olarak tanınmasıyla sonuçlandı.

JOE BIDEN MESAJ GÖNDERDİ

ABD Başkanı Joe Biden, "25 Mart Ulusal Bağımsızlık Günü"nün 200'üncü yıl dönümü etkinliklerine mesaj gönderdi.

Biden mesajında, "Sizinle olamadığım için üzgünüm. Yunanistan'a geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Salgını kontrol altına almak için mücadeleye devam ederken, bu yıl birlikte kutlayamadık. Biliyorum ki, Yunan halkı ve Yunan asıllı Amerikalılar bugün büyük bir gurur duyuyor.

Yunanistan ve ABD arasındaki ilişkiler, benim yönetimimde hiç olmadığı kadar yakın olacak. Amerikan Başkanlığım, yakın iş birliğimizin ve dostluğumuzun önümüzdeki 200 yılını başlatmamıza yardımcı olacak." dedi.