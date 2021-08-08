Yunanistan’da yangın söndürme uçağı düştü

Yunanistan’da Zakintos Adası’nda devam eden yangına müdahale eden yangın söndürme uçağının düştüğü bildirildi.

Yunanistan’da birçok noktada orman yangınları devam ediyor.

Zakintos Adası’ndaki Lagopodo bölgesinde devam eden yangına müdahale eden Pezetel tipi yangın söndürme uçağının düştüğü bildirildi.

PİLOT, SAĞ KURTULDU

Lagopodo-Macherado bölgesinde çıkan yangına müdahale için havalanan uçağın 35 yaşındaki pilotunun kazadan sağ kurtulduğu aktarılırken, pilota ilk müdahalenin bölgedeki diğer itfaiye ekipleri tarafından yapıldığı bildirildi.

DÜŞÜŞ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Yangına karadan müdahale eden ekiplere destek için havalanan iki Pezetel tipi uçaktan biri olan uçağın, neden düştüğü henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.