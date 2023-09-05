Yunanistan'da yangının bilançosu! 81 bin hektar alan küle döndü Yunanistan'ın Meriç Bölgesi'nde çıkan yangınlar yaklaşık 81 bin hektar alanın küle dönerken Dadia ormanlık alanında yol açtığı tahribat havadan görüntülendi.

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İHA

Yunanistan 19 Ağustos'ta başlayan yangınların etkisi altında...

Ülkenin Dedeağaç ve Meriç bölgelerinde, son 20 yılda görülen en büyük orman yangınlarıyla mücadele ediliyor.

Havadan ve karadan müdahale edilen orman yangını henüz sönmedi.

Yangının ayrıca, Avrupa topraklarında son yıllarda kaydedilmiş en büyük yangın olduğu da belirtildi.

Çalışmalar devam ediyor

Öte yandan Meriç Bölgesi'nde yaşanan yangınlar ormanlık alanda büyük hasar bıraktı.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis yaptığı açıklamada, Dadia ormanlık alanında 2 haftadır devam eden yangının kontrol altına alınmak üzere olduğunu söyledi.

Yanan bölgeler havadan görüntülendi

Yaklaşık 81 bin hektar alanın küle döndüğü Dadia’daki büyük yangının neden olduğu tahribat havadan görüntülendi.

Çok sayıda hayvanın telef olmasına yol açan yangının görüntüleri yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.