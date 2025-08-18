Yunanistan'da yangınlar ile mücadele: 3 gözaltı

Ülkemizde olduğu gibi dünyada da yangınlar ile mücadele sürüyor...

Bu kapsamda, Atina yakınlarındaki Likovrisi ve Pefki bölgesinde çamlık alanın yanında ateş yakan 1 kişi gözaltına alındı.

Detaylar, Yunan basınında yer aldı.

2 BİN AVRO İDARİ PARA CEZASI

Gözaltına alınan kişiye 2 bin avro idari para cezası kesildi.

Ayrıca, Halkidiki Yarımadası'nın Poligiros bölgesinde ve Larisa kentine bağlı Farsala bölgesinde dün iki farklı olayda, ateş yaktıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Bu kişilere toplam 4 bin avro idari para cezası uygulandı.

YETKİLİLERDEN VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, yangın sezonunda geçerli yasakların titizlikle uygulanacağını vurgulayarak, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.