Yunanistan'da yangınlar ile mücadele: 3 gözaltı

Ülkemizde olduğu gibi dünyada da yangınlar ile mücadele sürüyor...
Bu kapsamda, Atina yakınlarındaki Likovrisi ve Pefki bölgesinde çamlık alanın yanında ateş yakan 1 kişi gözaltına alındı.
Detaylar, Yunan basınında yer aldı.
2 BİN AVRO İDARİ PARA CEZASI
Gözaltına alınan kişiye 2 bin avro idari para cezası kesildi.
Ayrıca, Halkidiki Yarımadası'nın Poligiros bölgesinde ve Larisa kentine bağlı Farsala bölgesinde dün iki farklı olayda, ateş yaktıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Bu kişilere toplam 4 bin avro idari para cezası uygulandı.
YETKİLİLERDEN VATANDAŞLARA UYARI
Yetkililer, yangın sezonunda geçerli yasakların titizlikle uygulanacağını vurgulayarak, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.