Yunanistan'daki ABD elçiliğinden savaş uçaklarıyla paylaşım

ABD'nin Atina Büyükelçiliği, Yunanistan'da bulunan ABD uçak gemisi ve üzerinde savaş uçaklarının olduğu bir fotoğrafı paylaştı.

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim ABD'nin Yunan topraklarında askeri üsler kurmasıyla daha da arttı.

ABD'li yetkililer ve Türkiye'deki bazı otoriteler, bu askeri üslerin Rusya'nın saldırganlığına karşı hazır tutulduğunu iddia etse de, gelişen olaylar ve askeri stratejistlerin birçoğuna göre durum tam tersi.

ABD uçak gemisi Girit Adası'nda

İspanya ile Adriyatik denizinde ortak tatbikat yapan ABD ordusuna ait George W.Bush adlı gemi, Yunanistan'ın Girit adasına demirledi.

ABD'nin adadaki Suda koyunda bulunan Amerikan deniz üssünün rıhtımına demirleyen gemi mürettebatının dinlenmesi için 10 Ekime'e kadar Girit adasında kalacak. ABD'den uçak gemisine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Amerikan uçak gemisi Girit'e demir attı - VİDEO

ABD elçiliğinden uçak gemisi paylaşımı

ABD'nin Yunanistan Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından uçak gemisinin yer aldığı bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İki şey birlikte güzel, Yunan doğası ve ABD'nün gücü"

Uçak gemisinin özellikleri

USS George HW Bush (CVN-77) onuncu ve sonuncu Nimitz - SuperCarrier sınıfı ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait uçak gemisi. Savaş gemisine ABD'nin 41. Başkanı ve II. Dünya Savaşı sırasında savaş pilotu olan eski Merkezi İstihbarat Direktörü George H.W. Bush'un ismi verilmiştir. İnşaatı 2003 yılında başlayan geminin inşaası Northrop Grumman Newport News tersanesinde tamamlanmıştır. 2009 yılında 6.2 milyar $ maliyetle tamamlandı ve ana limanı Virginia'da bulunan Norfolk Deniz Limanı'dır. 333 m (1.092 fit) büyüklüğünde ve 100.000 tonun üzerinde yer değiştirerek hareket kabiliyetine sahip CVN-77 dünyanın en büyük savaş gemilerindendir.En yüksek hızı 30 deniz milini aşmakta; iki nükleer reaktörle çalışmakta ve yakıt ikmali yapmadan 20 yıldan fazla çalışabilmektedir. Gemi 6 bin mürettebat ve 85 savaş uçağı taşıyabiliyor. Kendine has özellikleri CVN-77'yi Nimitz sınıfındaki diğer gemilerden farklı kılmaktadır.