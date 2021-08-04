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Yunanistan'daki Evia Adası yanıyor
Yunanistan'ın Evia Adası'nda yangın meydana geldi. Alevlerin sardığı adadan vatandaşlar tahliye edilmek zorunda kaldı.
- Haber Merkezi
- 04.08.2021 - 18:27
- Güncelleme : 04.08.2021 - 18:31
Türkiye'nin ardından şimdi de Yunanistan yangınlarla boğuşuyor.
Başkent Atina'nın kuzeyinde başlayan yangının kontrol altına alınmasının ardından bu sefer de Evia adasını alevler sardı.
YUNANİSTAN'DAKİ YANGIN ADALARA SIÇRADI
Bir manastırın etrafını saran alevlerin büyüyerek neredeyse adanın tamamına yayıldığı öğrenildi.
Yunanistan'daki Evia Adası yanıyor VİDEO
TAHLİYE KARARI ALINDI
Ada çapında tahliye kararı alınırken, Yunan basınından Kathimerini gazetesi manastırdaki keşişlerin tahliye kararını reddettiğini yazdı.
Öte yandan, Mora Yarımadası'ndaki Messinia ve Mani'de de yangınlar çıktığı belirtiliyor.