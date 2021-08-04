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    Yunanistan'daki Evia Adası yanıyor

    Yunanistan'ın Evia Adası'nda yangın meydana geldi. Alevlerin sardığı adadan vatandaşlar tahliye edilmek zorunda kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2021 - 18:27
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 18:31
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    Yunanistan'daki Evia Adası yanıyor

    Türkiye'nin ardından şimdi de Yunanistan yangınlarla boğuşuyor.

    Başkent Atina'nın kuzeyinde başlayan yangının kontrol altına alınmasının ardından bu sefer de Evia adasını alevler sardı.

    YUNANİSTAN'DAKİ YANGIN ADALARA SIÇRADI

    Bir manastırın etrafını saran alevlerin büyüyerek neredeyse adanın tamamına yayıldığı öğrenildi.

    Yunanistan'daki Evia Adası yanıyor VİDEO

    TAHLİYE KARARI ALINDI

    Ada çapında tahliye kararı alınırken, Yunan basınından Kathimerini gazetesi manastırdaki keşişlerin tahliye kararını reddettiğini yazdı.

    Öte yandan, Mora Yarımadası'ndaki Messinia ve Mani'de de yangınlar çıktığı belirtiliyor.

    Yunanistan daki Evia Adası yanıyor #1

    Yunanistan daki Evia Adası yanıyor #2

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