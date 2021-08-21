Yunanistan'dan 'Afganlar' için önlem: Türkiye sınırına 40 kilometrelik çelik duvar örüldü

Afgan sığınmacıları ülkesine almak istemeyen Yunanistan, Türkiye ile sınırına 40 kilometrelik duvar ördü. Sınıra yeni bir gözetim sistemi daha kuran Yunanlılar, sınır devriyelerini ise artırdı.

Afganistan'da Taliban yönetimi ele geçirince, Afganlılar kaçmaya başladı.

Kabil’de yer alan Kabil Havaalanı’nda birçok ülke tarafından tahliye işlemleri devam ederken, kaçmak isteyenler ise uçaklarda yer bulmaya çalışıyor.

Ülkesinde kalmak istemeyen ve kaçmaya çalışan Afganlıları bazı ülkeler kabul ederken bazıları ise ülkelerine almak istemiyor.

Bu ülkelerden birisi ise Yunanistan oldu. Sığınmacılara yaptığı kötü muamele tüm dünya tarafından bilinen Yunanistan, sınıra duvar ördü.

YUNANİSTAN'DAN 'ÇELİK DUVAR' ÖNLEMİ

Yunanistan göçmen akınına karşı Türkiye sınırına 40 kilometrelik duvar ördü. Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopulos, sınır bölgesine ziyarette bulundu, inşa edilen çelik duvar ile elektronik gözetleme sistemini inceledi.

"OLASI ETKİYE KARŞI BEKLEMEDEYİZ"

"Afganistan krizi göçmen akınları için olanak yaratıyor'' diyen Yunan Bakan, "Olası etkiye karşı pasif bir şekilde bekleyemeyiz." şeklinde konuştu.

Yunanistan 40 kilometrelik çelik çiti geçen sene kurmaya başlamıştı.

2015 YILINDAN BU YANA YAKLAŞIK 60 BİN GÖÇMEN VAR

Yunanistan'da 2015 yılından bu yana yaklaşık 60 bin göçmen kalıyor. Atina yönetimi, son aylarda göçmen kamplarını çitle çevirerek, kara ve deniz yoluyla sınır devriyelerini yoğunlaştırdı.