Yunanistan'dan Ege'de yeni provokasyon adımı

Yunanistan sılahsız statüdeki Rodos ve Meis adalarında 10 Aralık'a kadar sürecek bir tatbikata başlıyor.

Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'de barış adımlarını provokasyonları ile her defasında boşa çıkaran Yunanistan, olumsuz tavırlarına devam ediyor.

Uluslararası anlaşmalara göre silahlandırılması ve asker çıkarılması yasak olan adaları silahlarla donatan Atina yönetimi Türkiye'ye yönelik bir kışkırtma adımına daha hazırlanıyor.

Ege adalarında yeni Yunan provokasyonu

Yunan Pentapostagma haber sitesi, Yunanistan’ın Rodos ve Meis adaları arasında tatbikat yapacağını duyurdu.

Astrapi adı verilen tatbikata, Yunan donanması ve hava kuvvetleri unsurları katılacak.

10 Aralık'a kadar sürecek

10 Aralık’a kadar sürmesi planlanan tatbikatta, Heron insansız havacı da yer alacak.

Habere göre İsrail de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin sözde FIR hattını kapsayan bir hava tatbikatı düzenleyecek.

Yunan Newsbomb haber sitesi ise kara kuvvetlerinin Rodos’ta Kollossos 22 adında tatbikat yapacağını yazdı yazdı.

2 Aralık’taki tatbikata savaş uçaklarının da katılması bekleniyor.

Mısır ile ortak tatbikat

Haberde, Yunanistan ve Mısır askerlerinin Midilli’de bir eğitim tatbikatı planladığına da yer verildi.

Midilli 1923 Lozan Barış Antlaşması ile, Rodos ve Meis adaları da 1947 Paris Antlaşması ile silahsızlandırılmış statüye sahip.