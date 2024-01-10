Yunanistan'dan Türk vatandaşlarına 7 günlük turist vizesi! Mart ayından itibaren başlıyor Yunanistan'a kapıda vize alarak gidilecek 10 adaya ilişkin uygulamaya dair detaylar netleşti. Uygulamanın mart ayından itibaren başlayacağını belirten Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis "10 ada, anlaşmadan hem tüm ilkbahar hem de tüm yaz boyunca faydalanacak ve bu anlaşmanın sürekli olacağına inanıyorum" dedi.

AA & Ensonhaber

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde yeni bir döneme gerildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 6 yılın ardından Atina'da bir araya geldi.

Kritik Atina zirvesinden Türk vatandaşlarına 'vize' müjdesi çıktı.

10 Yunan adasına Türk vatandaşlarının 7 gün turist vizesi ile seyahat etmesi kararı alındı.

Bu kapsamda; Sakız, Samos, Kos, Rodos, Simi, Meis, Midilli, Limni, Kalymnos ve Leros'un yaz sezonunda Türk akınına uğraması beklenirken uygulamayla ilgili yeni detaylar da belli oldu.

Tarih belli oldu: Vize uygulaması mart ayında başlıyor

Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin son dönemde normalleştiğini vurgulayan Miçotakis, Türk turistlere 10 adaya girişte vize kolaylığı sağlanacak uygulamanın marttan itibaren başlayacağını aktardı.

Miçotakis, "10 ada, anlaşmadan hem tüm ilkbahar hem de tüm yaz boyunca faydalanacak ve bu anlaşmanın sürekli olacağına inanıyorum." dedi.

Vize ücreti 60 euro

Öte yandan Yunanistan'da yedi güne kadar kalma olanağı sağlanacak, vize ücreti ise 60 euro olacak.

5 kişilik ailenin ödeyeceği miktar

Kapıda alınacak 60 euro bugünkü kurla 1872,60 TL'ye tekabül ediyor.

Beş kişilik bir aile Yunan adasına gitmeye kalkarsa ödeyeceği vize parası 9363 TL olacak.

Pilot uygulama 12 ay sürecek

Vize uygulaması 12 ay boyunca pilot olarak uygulanacak.

Bu süre sonunda uygulamanın devam edip etmeyeceği değerlendirilecek.