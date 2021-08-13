Atina hükümeti, olası Afgan göçmen hareketliliğini durdurabilmek için Dedeağaç'ta duvar inşa etti.

Taliban, Afganistan topraklarında hükümet güçleriyle girdiği çatışmalarda vilayet merkezlerini ele geçirmeyi sürdürürken, Avrupa'da 2015'tekine benzer bir göçmen hareketliliğinin yaşanacağı endişesi hakim.

Avrupa Birliği üyesi bazı ülkeler, kıtaya olası Afgan göçünün önüne geçilmesi için Brüksel'den bölgedeki ülkelerin hareketliliği durdurmasına yardım etmesini istiyor.

AFGAN GÖÇMEN HAREKETLİLİĞİNE KARŞI DUVAR

Yunanistan'ın Türkiye sınırına inşa ettiği çelik duvar, bu endişenin bir yansıması olarak görülüyor. Atina, Dedeağaç'ta yapımı tamamlanan duvar ile "Muhtemel kaçak geçişlere karşı hazırız" mesajı veriyor.

GEÇMİŞ TEKRARLANIR ENDİŞESİ

Geçişleri engellemek için inşası geçtiğimiz aylarda başlayan 40 kilometrelik çelik duvarın yapımı tamamlandı. Bilindiği üzere AB, Yunanistan'a geçiş yaparak kıtaya dağılan Suriyeli göçmenler nedeniyle kriz yaşamıştı.

Yunanistan'dan Türkiye sınırına çelik duvar ViDEO

ATİNA: YENİ GÖÇMEN KRİZİNE HAZIR DEĞİLİZ

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi, AB'nin, 2015'teki göç krizinin tekrarını kaldıracak durumda olmadığını ve insanların Afganistan'dan ayrılışının önüne geçilmesi gerektiğini söylemişti.

Mitarachi, aksi halde daha fazla insanın AB'ye gelmeye çalışmasının önünün açılacağına dikkat çekerek, durumun hafifletilmesi için Türkiye'ye daha fazla destek verilmesi gerektiğini savunmuştu.

BRÜKSEL'E AFGAN GÖÇMEN ÇAĞRISI

Yunan bakan, "Afganistan'da kötüye giden durumun sonuçlarından endişeliyiz. Bu yüzden, Avrupa Birliği'nin böyle bir krizi önlemede etkin olması oldukça kritik ve önemlidir." diye konuşmuştu.