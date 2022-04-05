Yunanistan'ın ABD'den F-35 siparişi gecikecek

Almanya ve Finlandiya'nın toplu F-35 siparişi sonrasında Yunanistan, ABD'nin sipariş sırasında geri plana atıldı

Türkiye'ye karşı silahlanma çabası içindeki Yunanistan, Fransa'dan aldığı savaş uçaklarının yanında ABD'den de F-35 almayı planlıyor.

ABD-Yunanistan arasındaki anlaşmaya göre uçakların teslimatında ilk sıralarda olan Yunan hükümeti, Avrupa'da Ukrayna-Rusya savaşından sonra ortaya çıkan yeni jeopolitik dengelere göre geri plana atıldı.

ALMANYA VE FİNLANDİYA SİPARİŞLERİ YUNANI GERİ PLANA ATTI

Konu Yunan medyasında geniş yer buldu.

Yunan gazeteci Dionisis Antonellos, konuya ilişkin kalema aldığı yazıda ABD'nin önceliklerinin değiştiğini ifade etti.

Buna göre Yunanistan, kısa süre içinde savunma sistemine katmayı umduğu F-35'leri yakın zamanda alamayacak.

Antonellos, konuya ilişkin yazısında, değişen jeopolitik dengelere dikkati çekti.

Yunanistan'ın geri plana atılmasına ise Almanya ve Finlandiya neden oldu.

Almanya 35 adet, Finlandiya ise 64 adet F-35 almak için ABD ile anlaşma imzaladı. ABD son yaşanan gelişmelere göre önceliği bu iki ülkeye verdi.

FRANSIZ UÇAKLARI İLE YETİNECEK

Yunanistan, şu an için sadece Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı Viper tipi helikopterler ve Fransa'dan aldığı Rafale savaş uçakları ile yetinecek.