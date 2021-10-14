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    Yunanistan'ın başkenti Atina'da sel

    Yunanistan'ın başkenti Atina'da sel

    Yunanistan'da dün gece yarısından bu yana etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti. Şiddetli yağış nedeniyle onlarca ev ve işyerini su bastı, arabalar sürüklendi.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2021 - 20:46
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 20:56
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    Yunanistan'ın etkisi altına alan sağanak yağış ve fırtına, şiddetini arttırarak devam ediyor.

    Dün gece yarısı başlayan sağanak yağış, öğle saatlerinde başkent Atina'da ani su baskınları ve sele neden oldu.

    ONLARCA EV VE İŞYERİNİ SU BASTI

    Fırtına nedeniyle kent merkezindeki Nea Smyrni, Paleo, Gounari, Antheon ve Chaidari ilçelerinde onlarca ev ve işyerini su bastı.

    Yunanistan'ın başkenti Atina'da sel VİDEO

    SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ, OTOBÜSLER SU ALTINDA KALDI

    Sokaklar ve sokaklar göle dönerken, toplu taşıma araçları ve arabalar köprülerin altından tavana kadar sular altında kaldı. Araçlarda mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

    Yunanistan ın başkenti Atina da sel #1

    ATİNA BELEDİYESİ KRİZ MASASI OLUŞTURDU

    Atina merkeze bağlı onlarca köy ve mahalle yolunun ulaşıma kapatıldığı belirtildi. Atina Belediyesi, oluşturduğu kriz masasında sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte kurtarma çalışmalarına başladı.

    Yunanistan ın başkenti Atina da sel #2

    OKULLAR TATİL EDİLDİ

    Bir saatte ortalama 120 kilo yağışın düştüğü Atina ve Pire’de okullar Pazartesi gününe kadar kapalıyken, orduya yardıma hazırlık talimatı verildi. Pire şehrinde sel nedeniyle bazı yolların kapandığı ve yardım isteyen vatandaşlara ulaşılamadığı belirtildi.

    Yunanistan ın başkenti Atina da sel #3

    CUMA GÜNÜNE KADARETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

    Yunanistan’ın Atina ve Pire kentleri ile Attika bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtınanın 15 Ekim 2021 Cuma akşamına kadar devam edeceği belirtildi.

    Yunanistan ın başkenti Atina da sel #4

    Yunanistan ın başkenti Atina da sel #5

    Yunanistan ın başkenti Atina da sel #6

    Yunanistan ın başkenti Atina da sel #7

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