Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem oldu

Girit Adası'nda sabah saatlerinde deprem oldu. EMSC verilerine göre depremin büyüklüğü 6.5 olarak açıklanırken, AFAD tarafından 5.7 olarak açıklandı.

Yunanistan'ın Girit Adası'nda, Türkiye saati ile saat 09.17 sıralarında deprem oldu.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 6.5 olarak açıklandı.

Ayrıca açıklamada, depremin 2 kilometre (1.24 mil) derinliğe sahip olduğu ifade edildi.

AFAD 5.7 OLARAK AÇIKLADI

AFAD tarafından yapılan açıklamada ise Ege Denizi’nde meydana gelen depremin büyüklüğünün 5.7 olduğu açıklandı.

Açıklamada, depremin derinliğinin 9.62 kilometre olduğu belirtildi.

DEPREM KARADA GERÇEKLEŞTİ

Bölgedeki hasar ve can kaybı bilgisine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, depremin denizde değil karada gerçekleştiği belirtildi.

Deprem uzmanları, peşe peşe gelecek artçı depremlere karşı uyarılarda bulundu.

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