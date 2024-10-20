Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere yönelik tutumları gündeme gelmeye devam ediyor.

Son yaşanan olayda ise, Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botunun Koyun Adaları’nın güney doğusunda, düzensiz göçmenleri taşıyan bot bıraktığı öğrenildi.

Görüntüler Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından kayda alındı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

MSB, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait insansız hava aracı (İHA) ile keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botunun Koyun Adaları’nın güney doğusunda, düzensiz göçmenleri taşıyan bot bıraktığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik botunun Koyun Adaları’nın güney doğusunda, düzensiz göçmenleri taşıyan bot bıraktığı görüntülendi.



Düzensiz göçmenler bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.