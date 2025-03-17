Yunanistan'ın iki günlük kabinesinden ilk istifa

AA

Yunanistan'da 28 Şubat 2023'te Yunanistan'ın Tempi bölgesinde Atina-Selanik seferini yapan bir yolcu treni ile bir yük treni kafa kafaya çarpışmış, kaza sonucu 57 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazanın demir yolu altyapısı ve insan hatası kaynaklı olduğunun ortaya çıkmasıyla halk sokaklara dökülmüş ve büyük bir protesto başlatılmıştı.

Gelen tepkilerin ardından Başbakan Miçotakis, kabineyi değiştirdi.

İKİ GÜNLÜK KABİNEDEN İLK İSTİFA GELDİ

Cuma günü açıklanan kabinede, 2 gün önce yemin ederek görevine başlayan İnovasyon ve Araştırmadan Sorumlu Kalkınma Bakan Yardımcısı Aristos Doksiadis, istifasını duyurdu.

"MUHALEFETİN ETİK DIŞI SAVAŞI"

Doksiadis, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yemin törenimden itibaren muhalefetin beni hedef alarak açtığı etik dışı, gerçek olmayan tezlere dayanan savaş, beni sert politika gerçekliğiyle hemen karşı karşıya getirdi." ifadesini kullandı.

ESKİ DAVALARI YÜZÜNDEN LİNÇ EDİLDİ

Muhalefetin kendisini özel şirkete ilişkin dava sürecine dahil olduğu iddiasıyla eleştirdiği Doksiadis, 2013'te bu davada suçsuz bulunduğunu anımsattı.

Doksiadis, hayatını bu tür mücadelelerle ziyan etmek istemediği için hem kişisel huzurunun hem de hükümetin korunması adına inovasyon ve araştırmadan sorumlu bakan yardımcılığı görevinden istifasını duyurdu.